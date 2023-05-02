Грабовецкий Тимофей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовецкий
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101956. ГРАбОВЕЦКІЙ, ТИМОФЕЙ ЕФИмовъ, 25 л. К. Днѣпров. у., Перво-Константиновск. в., с. Григорьевки, рд. въ г. Армянскомъ-Базарѣ, Перекопск. у.; — Симферопольск. О. С., 26 Апр. 911, 152¹ и 1 ч. 1647 У. (3 кражи), арест. отд. 2½ г., съ зач. 1 г. и 4 м. предв. заключ. Исп. 16 Іюня 911. | 909 89374 169 М. | 902 51580 1659¹ У.
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