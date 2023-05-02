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Пивоварова Антонина Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивоварова
Имя
Антонина
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
21 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7677. ПИВОВАРОВА АНТОНИНА АНТОНОВНА, 19 л., Кобелякск. у., Кишеаск. в. и д Н. С 5 уч. Вятск. у. Ст. 180п. «е». лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 февр 923

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