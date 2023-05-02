Пекарок Юзефа
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пекарок
- Имя
- Юзефа
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 393
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91255. ПЕКАРОКЪ, ЮЗЕФА (внѣбр.). К. Яновск. у., гм. и с. Дзержковице, 44 л., рд. т. же у., въ гм. и с. Закржувекъ; — Гм. С. 2 окр. Яновск. у., 169, 8 п. 170 и 171 М., тюр. 2 м. Исп. 28 Мая 908. | 99 29349 169 М.
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