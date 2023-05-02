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Абуков Абакар

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абуков
Имя
Абакар
Дата исполнения приговора
25 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
37294. АБУКОВЪ, АБАКАРЪ. Сельск. обыв. с. Бата-Юртъ, Хасавъ-Юртов. окр., 18 л.; — Владикавказ. О. С., 16, 169, 2 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг. Хасавъ-Юртов. Горск. Словесн. С. отъ 12 Янв. 905 г., тюр. 1 г. Исп. 25 Апр. 905.

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