Рыжов Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыжов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18699. РЫЖОВ, ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Подольск. у., Островск. в.; — Н. С. Рогожсск. уч. г. Москвы. Пьянство, лиш. св. 1 г. Исп. 28 дек. 920. | 914 142288 2 ч. 1655 У. | 910 92799 169 М. | 912 104206 1 ч. 1655 У.
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