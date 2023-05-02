Маркелов Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркелов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8751. МАРКЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Сухо-Карабуланск. в., с. Анютино. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. ст. 16 ч. 2, 180а, лиш. св. 5 л. Исп. 28 ноября 923.
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