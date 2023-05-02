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Маркелов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркелов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8751. МАРКЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Саратовск. у., Сухо-Карабуланск. в., с. Анютино. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. ст. 16 ч. 2, 180а, лиш. св. 5 л. Исп. 28 ноября 923.

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