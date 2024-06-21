Харизина Вера Сергеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харизина
- Имя
- Вера
- Отчество
- Сергеева
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140726. ХАРИЗИНА, ВѢРА СЕРГѢЕВА. К. Челябин. у., Заманиловск. в., с. Кочердыка, 35 л.; — Иркутск. О. С. 8 Апр. 909, 134, 135, 149, 1 и 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 8 Окт. 909.
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