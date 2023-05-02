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Бабаев Даниил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабаев
Имя
Даниил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
384. БАБАЕВ, ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Жиздринск. у., Бутчинск. в., д. Булич; — Н. С. 8 уч. Брянск. р-на. Кража, лиш. св. 1½ г., амнист. 6 нояб. 919 г. от. нак. освоб.

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