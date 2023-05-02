Грудницкий Тимофей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грудницкий
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48868. ГРУДНИЦКІЙ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сердобска, рд. въ Томск. у.; — Саратов. О. С., 11 Февр. 911, 152, 152¹, 1 ч. 294 и 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 3 г., съ вач. 1½ г. предв. заключ. Исп. 18 Марта 911. | предыдущие судимости 908 17962 3 Ч. 1655 У.
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