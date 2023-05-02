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Лафишева Тыку Батырбековна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лафишева
Имя
Тыку
Отчество
Батырбековна
Дата исполнения приговора
05 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7929. ЛАФИШЕВА ТЫКУ БАТЫРБЕКОВНА, 17 л., Баксанск. окр., с. Шейх-Измаиловского. Кабардино-Балкарск. Облгуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 5 марта 923.

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