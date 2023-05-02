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Тузовский Дмитрий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тузовский
Имя
Дмитрий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
13 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 278
Источник
Скан
Оригинальная запись
9638. ТУЗОВСКИЙ ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 31 г., Сибирск. края, Кузнецк. окр., Устьканск. р. Н. С. Бодайбинск. промышл. р. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 13/ІѴ—26.

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