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Сомов Андрей Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сомов
Имя
Андрей
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
15 июль 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
98820. СОМОВЪ, АНДРЕЙ ВЛАДИМИровъ, 36 л. К. Бѣжецк. у., Яковлевск. в., д. Глѣбеней; — М. С. 1 уч. Омск. у., 15 Іюля 910, 16¹, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м., съ зач. 20 дн. предвар. заключ. Исп. 15 Іюля 910. | 910 г. М. С. 5 уч. Каинск. у., за кражу, тюр. 3 м.

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