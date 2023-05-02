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Грошев Сергей Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грошев
Имя
Сергей
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
01 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3494. ГРОШЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 25 л., Костромск. у., Шунгенск. в., д. Трудовой. Н. С. 8 уч. Костромск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 февр. 923.

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