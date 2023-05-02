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Куфтин Василий Артамонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куфтин
Имя
Василий
Отчество
Артамонович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7751. КУФТИН ВАСИЛИЙ АРТАМОНОВИЧ, 28 л., Красно-Баковск у., Вахромеевск. в. Нижегородск Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 ноября 923.

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