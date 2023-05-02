Петербургский Евгений Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петербургский
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10053. Петербургский Евгений Ильич, 19 л., Сретенск. окр., Ольгинск. р. и с. Забайкальск. Губсуд. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 30 июня 926. Наст. приг. поглощен приг. Дальне-Восточн. Крайсуда, вст. в зак. силу 17 июля 926.
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