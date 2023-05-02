Васильев Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13708. ВАСИЛЬЕВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Кубанск. обл.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Мошеннич., пр. р. 6 м., с зач. 12 д. пр. з. Исп. 17 дек. 920.
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