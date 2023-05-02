Чернов Иван Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46614. ЧЕРНОВЪ, ИВАНЪ КОНСТАНТИновъ. К. Маріупольск. у., Михайловск. в., д. Царскаго-Поселка, 23 л., рд. Бахмутск. у., въ п. Юзовкѣ; — Екатеринослав. О. С., 1 ч. 1484 У., по сов. съ приг. сего О. С., отъ 22 Сент. 905 г., 30 Янв. и 12 Февр. 907 г., каторж. раб. 9 л. Исп. 4 Мая 907. счит. ср. съ 20 Сент. 906.
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