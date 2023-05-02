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Гугунава Ираклий Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гугунава
Имя
Ираклий
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
81693. ГУГУНАВА, ИРАКЛІЙ КОНСТАНтиновъ, 32 л. Дворян., рд. Зугдидск. у., в. и с. Хоршей; — Кутаисск. О. С., 4 Марта 910, 1 ч. 1666 и 1 ч. 1681 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 23 Мая 911.

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