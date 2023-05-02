Семин Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 598
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16825. СЕМИНЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. К. Михайлов. у., Маковск. в., выс. Московскаго, 20 л., рд. въ г. Московѣ; — Москов. О. С., 2 п. 134, 135, 140, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 9 Нояб. 907 г. (1 ч. 1655 У. ― т. 4 м.) и 7 Марта 908 г. (2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У.— т. 8 м.), тюр. 8 м. Исп. 10 Мая 908. | 904 17749 1655 У. | 901 56771 169 М. | 902 91076 169 М. | 901 30783 169 М.
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