Пестов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пестов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44018. ПЕСТОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Орлов. у., Шараповск. в., д. Тюмени, 34 л.; — Ватск. О. С. 149 и 1642 У., по сов. съ приг. У. Чл. сего С. по Орлов. у. отъ 19 Дек. 906 г., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Апр. 907. | 98 96190 1647 У. | 89 71564 227 У. | 95 101277 226 У. | 88 63345 169 М. | 92 93930 170 М.
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