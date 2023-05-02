Лиманский Петр Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лиманский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8090. ЛИМАНСКИЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 23 л., Змиевск. у., Балаклейск. в. и с. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. 208 ч. 8, лиш. св. 1 г. 10 м. 27 дн. Срок. исп. не указ. Осужд. 17 авг. 923.
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