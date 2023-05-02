Богданов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130142. БОГДАНОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. К. Торопецк. у., Туровск. у., 13 л., рд. въ г. Торопцѣ; — Торопецк. Г. С. 2 Окт. 909, 11, 16 и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 5 Авг. 909 г. (приг. къ тому же наказ.), монаст. до испр. Исп. 17 Окт. 909.
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