Проскуряков Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскуряков Николай Владимирович

Проскуряков Николай Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Проскуряков
Имя
Николай
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
8002. ПРОСКУРЯКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 32 л., г. Устюжны. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 85, 105, 114, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.