Бурцев Порфирий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурцев
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45500. БУРЦЕВЪ, ПОРФИРІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Ташкентск. у., с. Солдатскаго, 28 л., рд. Оренбургск. г., въ ст. Квартинской; — Ташкентск. О. С., 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 30 Мая 905.
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