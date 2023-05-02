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Базанова Татьяна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базанова
Имя
Татьяна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
411. БАЗАНОВА, ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 19 л. Гр. Алатырск. у., с. Порецкого; — Н. С. 2 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 8 м. Иси. 22 сент. 919.

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