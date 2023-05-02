Бунге Карл Кришьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бунге
- Имя
- Карл
- Отчество
- Кришьянов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20864. БУНГЕ, КАРЛЪ КРИШЬЯНОВЪ. Мщ. г. Шлока, Рижск. у., 45 л., рд. въ Блиденск. в., Туккумск. у.;—СПБ. С. П., 134, 135, 152, 1 ч. 303я 1641 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г.№ 120871,арест. отд. 5 л. Исп. 12 Сент. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 81659. 99 894 169 М. | 91 51326 169 М. | 93 18278 1466 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.