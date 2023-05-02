Зутлер Шая Нахманов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зутлер
- Имя
- Шая
- Отчество
- Нахманов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46936. ЗУТЛЕРЪ, ШАЯ НАХМАНОВЪ (Ноеховъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Дунаевцевъ, Ушицк. у., 29 л.; — Кам.-Подольск. О. С. (въ 9 р.), 134, 135, 152 и 1651 У., по совок. съ приг. Кишинев. О. С. отъ 18 Марта 905 г., арест. отд. 2 г. Исп. 27 Мая 905. | 901 11628 977 У. | 91 120638 170 М. | 900 39420 170 М. | 90 97806 169 М. | 94 46008 1611 У. | 90 61641 169 М. | 93 50061 1647 У. | 89 94163 169 М.
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