Кветкин Андрей Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кветкин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4236. КВЕТКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Россошанск. у. Н. С. 5 уч. Россошанск. у. Ст. 180 п. п. «б», «г», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІІ—24.
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