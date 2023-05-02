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Пишель Антон Юзефов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пишель
Имя
Антон
Отчество
Юзефов
Дата исполнения приговора
28 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
86196. ПИШЕЛЬ, АНТОНЪ ЮЗЕФОВЪ, 19 л. К. Ченстохов. у., гм. и п. Каменица-Польская; — Петроковск. О. С., 28 Марта 911, 140 и 1 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Янв. 911 г. (1 п. 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м.), тюр. 8 м. Исп. 8 Іюня, счит. ср. съ 27 Янв. 911.

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