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Шубин Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шубин
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 289
Источник
Скан
Оригинальная запись
30605. ШУБИН, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Макарьевск. у., Лысковск. в., с. Кирикова; — Н. С. 4 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 920.

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