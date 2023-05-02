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Куначев Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куначев
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7598. КУНАЧЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Псковск. у., с. Таланска. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 4 дек. 923.

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