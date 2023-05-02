Афанасьев Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45001. АФАНАСЬЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКОлаевъ. Мщ. г. Бугуруслана, 25 л.; — У. Чл. О. С., по Самар. у. (во 2 р.), 169 и 178 М. (кража и укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 20 Мая 905.
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