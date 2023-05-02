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Афанасьев Николай Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Николай
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
45001. АФАНАСЬЕВЪ, НИКОЛАЙ НИКОлаевъ. Мщ. г. Бугуруслана, 25 л.; — У. Чл. О. С., по Самар. у. (во 2 р.), 169 и 178 М. (кража и укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 20 Мая 905.

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