Шерстнев Василий Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шерстнев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30453. ШЕРСТНЕВ, ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 49 л. Гр. Малмыжск. у., Савальск. в., д. Мелети; — Н. С. 3 уч. Малмыжск. у. Сокрыт. хлеба, лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 2 г. и конф. ч. имущ. Исп. 2 окт. 920.
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