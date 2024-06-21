Черницкая Матрена Маркова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черницкая
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Маркова
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141173. ЧЕРНИЦКАЯ, МАТРЕНА МАРКОВА. К. Зеньков. у., Грунск. в., с. Шенгерѣевки, 24 л., рд. т. же у., Куземинск. в., въ с. Довжекѣ; — Зеньков. У. С. 17 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Окт. 909.
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