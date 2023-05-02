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Барановский Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барановский
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45109. БАРАНОВСКІЙ, ИВАНЪ (внѣбр.). К. Дриссен. у., Сарьянск. в., 18 л., рд. въ г. Дриссѣ; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Двинск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 15 Іюня 905.

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