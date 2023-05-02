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Голиков Хрисанф Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голиков
Имя
Хрисанф
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
1938. ГОЛИКОВ ХРИСАНФ МАРКОВИЧ, 24 л., 1 Донск. окр., Нижне-Кундрюченск. в., хутора Грушевского. Юго-Восточн. Крайсуд. Ст. 1 ч. 149, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/ХІ—-24.

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