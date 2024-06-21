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Бубнов Сергей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бубнов
Имя
Сергей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
Источник
Скан
Оригинальная запись
130361. БУБНОВЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Боровск. у., Серединск. в., д. Зеленина, 45 л.; —У. Чл. О. С. по Малоярославецк. у. 10 Февр. 909, 169, 170¹ и 171 М., тюр. 8 м. Исп. 2 Окт. 909.

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