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Громов Федор Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громов
Имя
Федор
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3492. ГРОМОВ ФЕДОР ИЛЬИЧ, 43 л., Тихвинск. у., Костринск. в., д. Воложбы. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 168, лиш. св. 1 г. Исп. 18 ноября 923.

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