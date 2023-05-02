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Кирсанов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4648. КИРСАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 32 л., Вятск. г., Ижевск. завода. В. Т. Западно-Сибирск. окр. Ст. ст. 1 ч. 113, 185, 189, 205в, лиш. св. 3 ½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ѴІІ—24. 

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