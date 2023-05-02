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Чурюкин Аким Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурюкин
Имя
Аким
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13218. ЧУРЮКИН АКИМ ПАВЛОВИЧ, 33 л., Тульск. г., б. Чернск. у., Бредихинск. в. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/ХІІ—24.

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