Пахомов Николай Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахомов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7510 ПАХОМОВ НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 30 л.,Тюкалинск. у., Пановск. в и д. Н. С 5 уч. Барнаульск. у. Ст. ст. 180, 189, лиш св. 4 г. Исп. 6 окт. 923.
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