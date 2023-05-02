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Гредель Аверьян Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гредель
Имя
Аверьян
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
17 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 69
Источник
Скан
Оригинальная запись
101980. ГРЕДЕлЬ, АВЕРЬЯНЪ (АВЕРКО) Максимовъ (Игнатьевъ), 54 л. К. изъ сс. Тюкалинск. у., Баженовск. в., с. Куртайлинскаго, рд. Гродненск. г., Бѣльск. у., Ново-Березовск. в., въ д. Горной; — Тобольск. О. С., 5 Мая 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 18014, арест. отд. 3 г. Исп. 17 Іюня 911, счит. ср. съ 23 Нояб. 910. | 906 85721 1 ч. 1655 У. | 99 92099 1653 У. | 905 21292 169 М.

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