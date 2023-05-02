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Кий Пелагея Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кий
Имя
Пелагея
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
20 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4566. КИЙ ПЕЛАГЕЯ ФИЛИППОВНА, 30 л., г. Челябинска. Н. С. 6 уч. Челябинск. у. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/ѴІІІ—24. 

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