Козьмин Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьмин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6191. КОЗЬМИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 29 л., Егорьевск. у. и в., д. Батраки, Московск. Губсуд, Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1½ г., Исп. '27 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.