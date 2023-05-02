Базарный Владимир Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базарный
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129762. БАЗАРНЫЙ, ВЛАДИМІРЪ ЗАхаровъ. К. Кременецк. у., Вишневецск. в., с. Кунинца, 24 л.; — Кременецк. С. М. С. 10 Сент. 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.