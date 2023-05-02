Бирбант Петр Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бирбант
- Имя
- Петр
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45238. БИРБАНТЪ, ПЕТРЪ КАРЛОВЪ. К. Сохачов. у., гм. Кампиносъ, д. Цисово, 16 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 140, 152, 13, 1647 и 1649 У., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 2 Апр. 905.
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