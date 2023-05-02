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Бирбант Петр Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирбант
Имя
Петр
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
45238. БИРБАНТЪ, ПЕТРЪ КАРЛОВЪ. К. Сохачов. у., гм. Кампиносъ, д. Цисово, 16 л.; — Варшав. С. П., 134, 135, 140, 152, 13, 1647 и 1649 У., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 2 Апр. 905.

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