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Кучменко Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучменко
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
25802. КУЧМЕНКО, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л. Гр. Корочанск. у., Зимовенск. в., д. Косьмо-Демьяновки; — Н. С. 5 уч. Новооскольск. у. Кража, лиш. св. 10 л., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 20 нояб. 920.

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