Байкунаков Султан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байкунаков
- Имя
- Султан
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1355. Байкунаков Султан, 48 л., Аргаяшского к. д. Шарипкульевой. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 14 дек. 926.
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