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Красников Афанасий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красников
Имя
Афанасий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6970. КРАСНИКОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 41 г., Липецк. у., с. Кузьминки, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 180а, лиш. св. 5 л., Исп. 27 сент. 923.

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