Аксентов Амфилохий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксентов
- Имя
- Амфилохий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12661. АКСЕНТОВ, АМФИЛОХИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 51 г. Гр. Кадниковск. у., Кокошиловск. в., д. Герасимовой; — Н. С. 6 уч. Кандиковск. у. Поджог, лиш. св. 20 л., с зач. 1 м. и 23 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ¾. Исп. 28 дек. 920.
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